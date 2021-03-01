У Штатах — найнижчий рівень COVID-госпіталізацій з початку листопада

Кількість госпіталізованих у США COVID-пацієнтів знизилася до менше 50 тис., що є найнижчим показником з початку листопада 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це з посиланням на дані організації The COVID Tracking Project повідомляє New York Post.

За даними організації, 27 лютого в лікарнях країни з COVID-19 перебувало 48 870 осіб.

«Вперше з 2 листопада кількість людей, які зараз госпіталізовані з COVID-19, становить менше 50 тис.», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість госпіталізацій неухильно знижується з пікового показника у 132 474 госпіталізованих, зафіксованого 6 січня цього року.

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Госпіталізації є ключовим показником для відстеження прогресу в пандемії, оскільки на відміну від кількості випадків зараження кількість проведених тестів на них не впливає.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 1 березня у світі з початку пандемії підтверджено 114 689 757 випадків коронавірусу, зокрема 2 543 321- летальний. Водночас кількість людей, що вже одужали від цієї хвороби, становить 90 251 891.

До першої трійки за кількістю заражених входять США (29 255 344 випадків), Індія (11 112 241) та Бразилія (10 551 259).

Фото: АА