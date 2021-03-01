Розстріл демонстрантів у М’янмі: Штати готують нові санкції проти путчистів

Проти очільників нещодавнього військового перевороту у М’янмі та відповідальних за придушення протестів населення у країні незабаром будуть запроваджені нові санкції США.

Про це йдеться в заяві радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана на сайті Білого дому, передає Укрінформ.

“Ми готуємо додаткові дії для підвищення ціни для відповідальних за останнє загострення насильства у М’янмі та переворот. У нас буде більше інформації протягом найближчих днів”, - сказав Саліван.

Він наголосив, що США “стривожені застосуванням безпековими службами М’янми насильства проти мирних протестувальників”.

“Ми продовжимо тісно співпрацювати із союзниками та партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні та по всьому світу, аби притягти до відповідальності організаторів насильства та зміцнити нашу підтримку народу М’янми”, - додав радник із питань національної безпеки США.

За його словами, вбивства протестувальників у М’янмі “свідчать про посилення утисків мітингарів, які підтримують демократію”.

Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих під час учорашніх протестів у М’янмі зросла до 18 осіб.

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан. Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Керівниця правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактична лідерка країни Аун Сан Су Чжи та президент країни Он М'їн були заарештовані.

Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжи. Багато країн світу засудили цей переворот.