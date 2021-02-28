Євросоюз засудив вбивства демонстрантів у М'янмі

У Європейському Союзі засудили застосування сили з боку військових М'янми проти протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві високого представника ЄС з закордонних справ Жозепа Борреля.

"Стріляючи у беззбройних громадян, сили безпеки продемонстрували кричуще нехтування міжнародним правом та повинні бути притягнуті до відповідальності. Насильство не додасть легітимності незаконному поваленню демократично обраного уряду. Військова влада повинна негайно припинити застосування сили проти мирних жителів та дозволити населенню висловлювати своє право на свободу вираження думок та зборів", - заявив Боррель.

Він також зазначив, що ЄС рішуче підтримав народ М'янми.

"Європейський Союз найближчим часом вживатиме заходи у відповідь на ці події", - додав високий представник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих під час сьогоднішніх протестів у М’янмі зросла до 18 осіб.

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Керівниця правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактична лідер країни Аун Сан Су Чжи та президент країни Он М'їн були заарештовані.

Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжи. Багато країн світу засудили цей переворот.

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