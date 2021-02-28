На протестах у М’янмі вбили щонайменше 11 осіб

Поліція М'янми застосувала бойові набої проти протестувальників у найкривавіший день протягом тижнів демонстрацій проти військового перевороту, що стався першого лютого. Щонайменше 11 людей було вбито та ще декілька поранено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на місцеві джерела.

Поліція відкрила вогонь під час зіткнень у найбільшому місті країни - Янгон, після того як сльозогінний газ та постріли у повітря не допомогли розігнати натовп.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Керівниця правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактична лідер країни Аун Сан Су Чжи та президент країни Он М'їн були заарештовані.

Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжи. Багато країн світу засудили цей переворот.

Фото: EPA