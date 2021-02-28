Путчисти в М'янмі відсторонили постпреда при ООН за підтримку протестувальників

Військові, які прийшли до влади у М'янмі, звільнили постійного представника країни при ООН Чжо Мо Туна через його заклик до світової спільноти вжити рішучих заходів, аби зупинити путчистів.

Про це пише Укрінформ із посиланням на DW.

Державне телебачення республіки вже заявило, що своїми закликами постпред "зрадив країну" і "зловжив повноваженнями".

Тун на засіданні Генеральної асамблеї ООН днем раніше закликав співвітчизників не припиняти протести проти путчистів.

Між тим, силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі та водомети. За відомостями поліції, понад 140 протестувальників затримані на акції в найбільшому місті М'янми, Янгоні. А в місті Моун'юа учасниця протестів загинула після вогнепального поранення, повідомляють місцеві ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки діятиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Керівниця правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактична лідерка країни Аун Сан Су Чжи та президент країни Он М'їн були заарештовані.

Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжи. Багато країн світу засудили цей переворот.