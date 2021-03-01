Іран відмовився від неформальної зустрічі щодо відновлення ядерної угоди
Про це передає Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".
«З огляду на недавні дії та заяви Сполучених Штатів і трьох європейських держав, Іран не вважає, що зараз час для неформальної зустрічі з цими країнами, яку запропонував глава зовнішньополітичного відомства ЄС», – сказав офіційний представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде.
Влада країни заявила, що Тегеран наразі вивчає пропозицію верховного представника Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.
Нинішню заяву Тегерана у Вашингтоні сприйняли з «розчаруванням».
«Хоча ми розчаровані відповіддю Ірану, ми, як і раніше, готові відновити конструктивну дипломатію для досягнення взаємного повернення до дотримання зобов'язань СВПД (Спільний всеосяжний план дій щодо іранської ядерної програми – ред.)», – заявили у Білому домі.
Як повідомлялося, іранська ядерна угода, що має офіційну назву «Спільний всеосяжний план дій» (JCPOA), була укладена у 2015 році під час президентства Обами у форматі P5+1 (п'ять постійних членів РБ ООН, а також Німеччина із залученням Європейського Союзу). Угода передбачала скасування більшості санкцій проти Тегерана в обмін на припинення його ядерної програми.
Адміністрація Дональда Трампа вивела США з Іранської ядерної угоди, вказавши на дестабілізаційну активність Тегерана в регіоні та випробування ним балістичних ракет, що можуть дістатися європейських та інших союзників США.
Іран і нова адміністрація президента США Джо Байдена розходяться в думках з приводу того, хто повинен зробити перший крок для відновлення угоди. Іран наполягає на тому, щоб Сполучені Штати спочатку зняли санкції, в той час, як Вашингтон заявляє, що Тегеран спочатку має повернутися до дотримання умов угоди, яку він періодично порушує.