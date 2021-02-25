Штати не налаштовані заздалегідь знімати санкції з Ірану – Білий дім

Сполучені Штати відкриті до переговорів з Тегераном щодо повернення до Ядерної угоди, однак не налаштовані знімати санкції наперед, як того хочуть у Ірані.

Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявила речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Президент Байден дав чітко зрозуміти: коли Іран повернеться до цілковитого виконання своїх зобов’язань, ми зробимо те саме. І, звичайно, ми використаємо це як основу для розробки довшої та потужнішої угоди, включно з питанням балістичних ракет та багатьма іншими проблемами», - розповіла Псакі.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати відкриті до запрошення повернутися до переговорів щодо Ядерної угоди (JCPOA), однак не сприймають вимог Ірану зняти з нього санкції наперед.

«Ми не робили жодних кроків для відмови від санкцій або, я б сказала, для послаблення санкційного тиску, як того вимагає (іранська сторона – ред.)», - зазначила речниця Білого дому.

Вона додала, що в Вашингтоні очікують відповіді Тегерана на запрошення європейської сторони продовжити переговори.

Як повідомляв Укрінформ, угода JCPOA була укладена у 2015 році під у форматі P5+1 (п'ять постійних членів РБ ООН, а також Німеччина із залученням Європейського Союзу). Вона передбачала скасування більшості санкцій проти Ірану в обмін на припинення його ядерної програми.

Адміністрація Трампа вивела США з цієї угоди та поновила санкції проти Ірану. При цьому у Вашингтоні посилалися на дестабілізаційну активність Тегерана в регіоні та випробування ним балістичних ракет, що можуть дістатися союзників США.