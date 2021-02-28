Польща планує спростити процедуру працевлаштування іноземців

Уряд Польщі планує спростити процедуру працевлаштування іноземців з-за меж ЄС, зокрема українців.

Як переконує представник компанії з працевлаштування EWL Group Міхал Вежховський, ці плани уряду є “позитивним сигналом для польського бізнесу”, який потребує працівників на тривалі проміжки часу, передає кореспондент Укрінформу.

Йдеться про збільшення періоду працевлаштування без необхідності отримання дозволу на працю, введення нового типу документу щодо доступу на ринок праці до трьох років, прискорення усіх легалізаційних процедур й усунення бюрократичних перепон та зловживань.

За його словами, нинішня процедура працевлаштування іноземців, зокрема українців, є простою лише на першому етапі. Натомість продовження дозвільних документів для перебування і роботу в РП вже викликає ряд труднощів.

Як зауважив експерт, значною проблемою для польських компаній є ротація персоналу. Він підкреслив, що процес легалізації нового працівника в Польщі може займати до 2-3 місяців, а подекуди навіть півроку.

“На жаль, після цього періоду працівник, наприклад з України, часто мусить вже повертатися додому, або виробляти карту перебування, що пов’язано з тривалим періодом очікування”,- підкреслив Вежховський.

Читайте також: Польща не впустила з України понад сотню осіб із фальшивими документами

Він наголосив, що у випадку запровадження цих змін зменшиться ротація працівників, що також знизить витрати бізнесу на легалізацію нового працівника.

Представник EWL зазначив, що такі спрощення є необхідними, оскільки потреба в іноземних працівників у Польщі й надалі зростатиме.

Як нещодавно повідомила заступник міністра розвитку, праці і технології Івона Міхалек, ці зміни, які є відповіддю на заклик польських працедавців, планується запровадити на початку 2022 року. Крім спрощення процедури працевлаштування, пропонується, аби всі формальності можна було вирішити в одному місці. Це не лише зменшило б кількість документів, які необхідно виробити, але й скоротило б час очікування на їх отримання трудовими мігрантами.

Вона оцінила, що попри пандемію, кількість іноземних трудових мігрантів в Польщі зберігається на рівні одного мільйона.