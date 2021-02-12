Польща не впустила з України понад сотню осіб із фальшивими документами
Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Польське радіо».
Понад сотню іноземців із фальшивими дозволами на роботу в Польщі було впродовж декількох днів затримано на прикордонному переході в Медиці.
Зазначається, що підробки виявлено у громадян Молдови та України, які перетинали кордон на підставі біометричних паспортів.
«Окрім цього, вони представили додаткові документи з інформацією про умови й місце працевлаштування в Польщі. Оскільки метою їхнього приїзду мала бути робота в Польщі, вони також показали заяви про доручення праці. Перевірка виявила, що заяви були підроблені. На основі цих документів вони мали працювати обслуговуючим персоналом у готелях та працівниками складів в околицях Лодзі і на заході Польщі. Іноземці зізналися у використанні підроблених документів, стверджуючи, що це для них була перепустка на в’їзд до країн Європейського Союзу», - розповіла майор Ельжбета Пікор, речниця Бескидського відділу прикордонної служби.
Уточнюється, що затримані добровільно згодилися на покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.
Після цього польські прикордонники повернули їх на територію України.