Польща не впустила з України понад сотню осіб із фальшивими документами

Упродовж декількох днів польські прикордонники затримали найбільшу за останні роки кількість приїжджих із підробленими документами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Польське радіо».

Понад сотню іноземців із фальшивими дозволами на роботу в Польщі було впродовж декількох днів затримано на прикордонному переході в Медиці.

Зазначається, що підробки виявлено у громадян Молдови та України, які перетинали кордон на підставі біометричних паспортів.

«Окрім цього, вони представили додаткові документи з інформацією про умови й місце працевлаштування в Польщі. Оскільки метою їхнього приїзду мала бути робота в Польщі, вони також показали заяви про доручення праці. Перевірка виявила, що заяви були підроблені. На основі цих документів вони мали працювати обслуговуючим персоналом у готелях та працівниками складів в околицях Лодзі і на заході Польщі. Іноземці зізналися у використанні підроблених документів, стверджуючи, що це для них була перепустка на в’їзд до країн Європейського Союзу», - розповіла майор Ельжбета Пікор, речниця Бескидського відділу прикордонної служби.

Уточнюється, що затримані добровільно згодилися на покарання у вигляді шести місяців позбавлення волі з дворічним випробувальним терміном.

Після цього польські прикордонники повернули їх на територію України.