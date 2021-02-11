На кордоні з Польщею та Угорщиною «застрягли» понад 200 авто

На кордоні України з Польщею та Угорщиною станом на ранок 11 лютого в чергах стоять понад 200 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зокрема, зазначається, що біля пункту пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею очікують 110 автомобілів, біля «Краковця» - 80 авто.

Є черга у пропускному пункті «Тиса» на кордоні з Угорщиною, там очікують 20 автомобілів.

На інших КПВВ черг немає, запевняють прикордонники.

Як повідомляв Укрінформ, на території Львівської області функціонують 6 пунктів пропуску для автомобільного сполучення: «Рава-Руська – Гребенне», «Шегині – Медика», «Краковець – Корчова», «Смільниця – Кросценко», «Грушів – Будомєж», «Угринів – Долгобичув».