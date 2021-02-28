Ізраїль помʼякшить правила вʼїзду для своїх громадян через вибори

Уряд Ізраїлю розглядає можливість спрощення повернення своїх громадян, що перебувають за кордоном, аби вони могли взяти участь у виборах до парламенту, що відбудуться у березні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times Of Israel.

Міністерство транспорту Ізраїлю розробляє план, який дозволить повернутися додому усім ізраїльтянам, які залишилися за кордоном під час пандемії коронавірусу. В рамках плану громадянам не доведеться отримувати спеціальний дозвіл від ізраїльського комітету з питань дозволів.

Опозиція розцінює сам факт створення цього органу як бажання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу допускати в країну лише потенційних виборців своєї партії.

Читайте також: Ізраїль вже вакцинував від коронавірусу половину населення

Поки невідомо, чи будуть зобов'язувати тих, хто повертається проходити карантин у призначених для цього готелях чи дозволять піти на самоізоляцію вдома з застосуванням електронних браслетів.

Крім того, міністр транспорту Мірі Регев заявила, що поліції Ізраїлю потрібно буде посилити застосування обмежень щодо тих, хто повернувся.