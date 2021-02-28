Ізраїль помʼякшить правила вʼїзду для своїх громадян через вибори
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times Of Israel.
Міністерство транспорту Ізраїлю розробляє план, який дозволить повернутися додому усім ізраїльтянам, які залишилися за кордоном під час пандемії коронавірусу. В рамках плану громадянам не доведеться отримувати спеціальний дозвіл від ізраїльського комітету з питань дозволів.
Опозиція розцінює сам факт створення цього органу як бажання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу допускати в країну лише потенційних виборців своєї партії.
Поки невідомо, чи будуть зобов'язувати тих, хто повертається проходити карантин у призначених для цього готелях чи дозволять піти на самоізоляцію вдома з застосуванням електронних браслетів.
Крім того, міністр транспорту Мірі Регев заявила, що поліції Ізраїлю потрібно буде посилити застосування обмежень щодо тих, хто повернувся.