Ізраїль вже вакцинував від коронавірусу половину населення

Близько половини населення Ізраїлю отримало щеплення від COVID-19 однією із затверджених у країні вакцин.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Ізраїлю пише Сіньхуа.

“Кількість людей, які отримали щеплення від COVID-19 в Ізраїлі досягла 4 649 709. Таким чином, від початку кампанії вакцинування 20 грудня 2020 року, Ізраїль вакцинував близько 50% свого населення, чисельність якого становить 9,3 млн”, - йдеться у матеріалі

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Зазначається, що наразі в Ізраїлі залишається 40 445 активних випадків інфікування COVID-19, а загалом від початку пандемії підтвердили у 769 971 ізраїльтянина. За добу кількість смертей зросла до 5 694, а кількість хворих у важкому стані зменшилася до 738.