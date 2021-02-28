На протестах у Казахстані затримали десятки людей

Поліція Казахстану затримала десятки прихильників опозиції, які сьогодні вийшли на вулиці великих міст, засуджуючи політичні репресії в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Прихильники двох окремих опозиційних груп зібралися у різних місцях в Алмати та кількох інших великих містах, вимагаючи проведення політичних реформ та звільнення політичних в’язнів.

За словами кореспондента Reuters, він став свідком щонайменше 50 затримань в Алмати.

Опозиціонери скандували "Назарбаєв, іди геть", маючи на увазі впливового експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, який після відставки майже два роки тому зберіг широкі повноваження та допоміг забезпечити обрання свого наступника.

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Влада попереджала напередодні, що протести в неділю будуть незаконними, заявляючи, що організатори не дотримуються законних процедур.