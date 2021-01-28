Казахстан планує перейти на латиницю до 2031 року

У Казахстані з 2023-го до 2031 рік планують перейти на латиницю.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра країни Аскара Маміна.

«Удосконалена версія алфавіту дасть новий імпульс розвитку казахської мови і сприятиме його модернізації відповідно до сучасних тенденцій. У майбутній період необхідно провести велику підготовчу роботу щодо поступового переходу на латинську графіку казахської мови», - сказав Мамін.

Поетапний перехід країни на латиницю заплановано провести з 2023-го до 2031 року.

Очільник уряду доручив провести широку інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення з питань вдосконаленого алфавіту казахської мови на базі латинської графіки.

Вдосконалений алфавіт включає 31 символ базової системи латинського алфавіту, що повністю охоплює 28 звуків казахської мови.

Наголошується, що з ініціативи першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва в 2017 році почалася робота з перекладу алфавіту казахської мови на латинську графіку. У рамках виконання доручення глави держави Касим-Жомарта Токаєва від 21 жовтня 2019 року з удосконалення алфавіту казахської мови на базі латинської графіки розглянуто понад 40 варіантів алфавіту, а також проєкти правил правопису казахської мови і порядку розташування літер на клавіатурі.

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Як повідомляв Укрінформ, конституційний суд Молдови визнав таким, що не відповідає конституції, закон «Про функціонування мов на території Молдови», зокрема російської мови.