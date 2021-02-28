У Молдову привезли першу партію COVID-вакцини AstraZeneca

До Молдови 27 лютого прибула перша партія вакцини проти коронавірусу виробництва компанії AstraZeneca з Румунії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

«Я дякую всім, хто брав участь у цьому процесі, особливо у переговорах з виробником. Ми дуже вдячні Румунії за цю вакцину. Ми дякуємо ЄС, і з нетерпінням чекаємо на наступні партії вакцини. Перші партії дуже важливі, тому що вони збережуть здоров'я лікарів, які, в свою чергу, зможуть допомагати нам», - сказала президент Молдови Мая Санду під час церемонії передачі вакцини.

За її словами, у понеділок, 1 березня, міністерство охорони здоров'я Молдови запустить кампанію вакцинації в країні.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 28 лютого зафіксували 114 386 001 випадок зараження коронавірусною хворобою. Зокрема виявлено 2 537 686 летальних випадків, водночас одужали 89 938 513 осіб.

Фото: Shutterstock/Juan Roballo