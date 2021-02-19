Вірменія схвалила вакцини AstraZeneca, Pfizer і російський «Спутник V»

Професійна комісія схвалила використання в Вірменії вакцин Sputnik V, AstraZeneca і Pfizer проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Так, за словами міністра охорони здоров'я Анаїт Аванесян, вакцинація розпочнеться в Вірменії вже з березня, хоча, як вона відзначила, невелику кількість вакцинацій вже було зроблено за допомогою Sputnik V.

Вірменія ще минулого року з метою придбання вакцини проти коронавірусу приєдналася до міжнародної ініціативи COVAX FACILITY, яка спрямована на надання всім зацікавленим країнам рівних можливостей придбати вакцину, що є на ринку.

Наприклад, була запропонована вакцина, розроблена фахівцями британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету, яка має відносно низьку ефективність - 70%, вакцина американо-німецького спільного виробництва Pfizer з ефективністю 95%, американська Moderna з ефективністю понад 94%. Паралельно Вірменія вела переговори про придбання російської вакцини Sputnik V.

Спеціаліст у сфері охорони здоров'я Давід Мелік-Нубарян, порівнюючи ці вакцини, сказав: «З суто технічної точки зору, наприклад, Sputnik V має деякі переваги. Наприклад, якщо Moderna і Pfizer вимагають особливого режиму зберігання і транспортування, тобто, дуже низьких температур, вони дуже чутливі до вібрації, то у випадку з вакциною Sputnik V таких вимог немає. З цієї точки зору і AstraZeneca, і Sputnik V буде легше застосовувати в Вірменії. Уявіть, вакцину треба перевезти з Єревана в Мегрі, зрозуміло, що там буде велика кількість вібрацій, буде дуже складно забезпечити температурний режим, який у Pfizer становить -70. З цієї точки зору вони більш прийнятні для нас».

Вакцинація від коронавірусу проводитиметься в два етапи. Згідно зі списком, на першому етапі до групи ризику входять: постояльці і співробітники установ соціального захисту, медичні працівники, люди віком 65 років і старше, люди з хронічними захворюваннями. Діти наразі не включені до програми обов'язкової вакцинації.

За словами міністра охорони здоров'я, вакцинація у Вірменії буде тільки добровільною. Для тих, хто знаходиться в групі ризику, вакцинація буде безкоштовною. Проте невідомо, скільки коштуватиме вакцина для громадян, які не входять до групи ризику.