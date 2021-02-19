Штати виділять $4 мільярди на програму COVAX – Байден

Президент США Джо Байден анонсував виділення американським урядом $4 млрд на глобальну ініціативу COVAX, спрямовану на рівномірне забезпечення вакциною проти COVID-19 усіх країн світу.

Про це він сказав під час онлайн-виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні я заявляю, що Сполучені Штати роблять внесок $2 мільярди в ініціативу COVAX та обіцяють (виділити – ред.) додаткові $2 мільярди, щоб закликати інших активізувати свої зусилля», - наголосив глава Білого дому.

Він підкреслив, що це необхідно для зміцнення глобальних зусиль, щоб відповісти на нинішні загрози та бути готовими до майбутніх викликів.

«Навіть коли ми боремося за те, щоб вирватися із зубів пандемії, повторний спалах Еболи в Африці є суворим нагадуванням про те, що ми повинні паралельно працювати, аби нарешті профінансувати безпеку здоров'я, зміцнити глобальні системи охорони здоров'я та створити механізми раннього попередження з метою запобігання, виявлення і реагування на майбутні біологічні загрози, бо вони надходитимуть і надалі», - наголосив президент США.

COVAX (Глобальний доступ до вакцин проти COVID-19) є міжнародною ініціативою, покликаною забезпечити рівний доступ до вакцини та імунізації від коронавірусної хвороби по всьому світу. Це є однією із трьох складових глобального реагування на пандемію, ініційованого ВООЗ, Європейською комісією і Францією.