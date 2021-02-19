Штати виділять $4 мільярди на програму COVAX – Байден

Штати виділять $4 мільярди на програму COVAX – Байден

Укрінформ
Президент США Джо Байден анонсував виділення американським урядом $4 млрд на глобальну ініціативу COVAX, спрямовану на рівномірне забезпечення вакциною проти COVID-19 усіх країн світу.

Про це він сказав під час онлайн-виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні я заявляю, що Сполучені Штати роблять внесок $2 мільярди в ініціативу COVAX та обіцяють (виділити – ред.) додаткові $2 мільярди, щоб закликати інших активізувати свої зусилля», - наголосив глава Білого дому.

Він підкреслив, що це необхідно для зміцнення глобальних зусиль, щоб відповісти на нинішні загрози та бути готовими до майбутніх викликів.

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«Навіть коли ми боремося за те, щоб вирватися із зубів пандемії, повторний спалах Еболи в Африці є суворим нагадуванням про те, що ми повинні паралельно працювати, аби нарешті профінансувати безпеку здоров'я, зміцнити глобальні системи охорони здоров'я та створити механізми раннього попередження з метою запобігання, виявлення і реагування на майбутні біологічні загрози, бо вони надходитимуть і надалі», - наголосив президент США.

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COVAX (Глобальний доступ до вакцин проти COVID-19) є міжнародною ініціативою, покликаною забезпечити рівний доступ до вакцини та імунізації від коронавірусної хвороби по всьому світу. Це є однією із трьох складових глобального реагування на пандемію, ініційованого ВООЗ, Європейською комісією і Францією.

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