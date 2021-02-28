Британія попрощалася з ветераном-благодійником, який зібрав мільйони фунтів для лікарів

Вшанування померлого ветерана Другої світової війни Тома Мура та його дивовижного вчинку - збору коштів для британських лікарів, які борються з пандемією COVID-19 відбулося на його похороні у суботу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Поминальна служба проходила у церкві Св. Марії в рідному селі покійного Марстон Моретайн у графстві Бедфордшир. Ветерана вшанували британські військові, виконавши політ літака часів Другої світової війни.

Під час церемонії, церкви по всій Англії дзвонили у дзвони у пам'ять про ветерана-благодійника.

Том Мур помер від коронавірусної хвороби на початку цього місяця. Через чинні карантинні обмеження на похороні були присутні лише вісім членів його родини, зокрема, двоє доньок ветерана, четверо його онуків та зяті.

Як повідомлялося, ветеран Другої світової війни сер Томас Мур, який надихав Британію під час карантину, зібравши десятки мільйонів фунтів стерлінгів для Національної служби здоров'я, помер від коронавірусу у віці 100 років.

Він став національним героєм після того, як зібрав понад 32 мільйони фунтів стерлінгів для потреб охорони здоров'я, пройшовши 100 кіл у своєму саду в квітні, напередодні свого сотого дня народження.

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ у липні 2020 року посвятила Томаса Мура у лицарі.

Фото: PA MEDIA / GETTY IMAGES