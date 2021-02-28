У Барселоні протести знову переросли у масові заворушення
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на El periódico.
Мітинг організували студентські профспілки, прихильники незалежності Каталонії та ліворадикальні партії. Протестувальники вимагали скасувати реформу у сфері праці, закон про громадську безпеку, закон про іноземців та примусове виселення з житла за заборгованість.
Крім того, вони закликали звільнити засудженого репера Пабло Аселя за вихваляння терористичних організацій.
Заворушення почалися, коли протестувальники дійшли від Університетської площі до проспекту Драссанес: люди почали будувати барикади з контейнерів для сміття, розбивати вітрини, грабувати магазини та навіть підпалили поліційну машину навпроти комісаріату Міської гвардії.
Наразі відомо, що правоохоронці затримали 10 протестувальників.
Як повідомляв Укрінформ, в Іспанії тисячі людей вийшли на акції протесту 16 лютого проти затримання каталонського репера Пабло Хазеля. Його звинувачують у прославлянні тероризму та зневазі до короля.
Хазеля присудили 9 місяців ув'язнення.
Фото: elpais.com