Арешт репера в Іспанії: під час заворушень поранені більш як сотня людей

В Іспанії під час протестів проти затримання відомого каталонського репера Пабло Хазела близько 80 осіб були заарештовані та понад 100 зазнали поранень у зіткненнях з поліцією.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує АР.

Регіональна поліція Каталонії почала внутрішнє розслідування, щоб встановити, чи не потрапила одна з пінопластових куль у молодого чоловіка, який залишився без ока під час протестів.

Як повідомляв Укрінформ, у середу тисячі людей вийшли на акції протесту в іспанських містах Мадриді та Барселоні проти затримання каталонського репера Пабло Хазела.

Читайте також: В Іспанії сталися вуличні заворушення через арешт відомого репера

На початку тижня поліція штурмувала університет в муніципалітеті Лерида в Каталонії, щоб заарештувати Хазела, який забарикадувався там. Його звинувачують у прославлянні тероризму та зневажанні короля.

Хазелу присудили дев'ять місяців ув'язнення за прославляння тероризму і наклеп на корону й державні установи в твітах та піснях з нападками на монархію і поліцію.

Фото: ЕРА