В Іспанії сталися вуличні заворушення через арешт відомого репера

Цієї середи тисячі людей вийшли на акції протесту в іспанських містах - Мадриді та Барселоні проти затримання знаменитого каталонського репера Пабло Хазеля: відбулися серйозні вуличні сутички з поліцією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Загалом на мітинги вийшло близько 2 тисяч осіб. Спочатку протести мали мирний характер: люди аплодували і скандували «Більше ніякого насилля з боку поліції» і «Свободу Пабло Хазелю».

Але потім протестувальники почали кидати скляні пляшки та каміння у правоохоронців, і ті напали на натовп із палицями. Правоохоронці випускали сльозогінний газ, гумові кулі та звукові бомби.

Деякі протестувальники у відповідь підпалили контейнери для створення барикад на вузьких мадридських вулицях.

Поліція заарештувала 18 людей, тоді як 55 отримали поранення, серед них — 25 офіцерів.

Як передавав Укрінформ, іспанська поліція кілька днів тому штурмувала університет у муніципалітеті Лерида в Каталонії, щоб арештувати Пабло Хазеля, який забарикадувався там і якого звинуватили в прославлянні тероризму та образі короля.

Читайте також: В Іспанії стартував судовий процес проти популярної партії за звинуваченнями у корупції

Хазелу присудили дев'ятимісячний тюремний термін за прославляння тероризму і наклеп на корону і державні установи через твіти і тексти його пісень з нападками на монархію і поліцію.

Він мав відправитися за ґрати минулого тижня, але не зробив цього.

Більш як 200 діячів, зокрема кінорежисер Педро Альмодовар і голлівудська зірка Хав'єр Бардем, підписали петицію проти тюремного ув'язнення репера.

Фото: Marta Perez / EPA