В Іспанії сталися вуличні заворушення через арешт відомого репера
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Загалом на мітинги вийшло близько 2 тисяч осіб. Спочатку протести мали мирний характер: люди аплодували і скандували «Більше ніякого насилля з боку поліції» і «Свободу Пабло Хазелю».
Але потім протестувальники почали кидати скляні пляшки та каміння у правоохоронців, і ті напали на натовп із палицями. Правоохоронці випускали сльозогінний газ, гумові кулі та звукові бомби.
Деякі протестувальники у відповідь підпалили контейнери для створення барикад на вузьких мадридських вулицях.
Поліція заарештувала 18 людей, тоді як 55 отримали поранення, серед них — 25 офіцерів.
Як передавав Укрінформ, іспанська поліція кілька днів тому штурмувала університет у муніципалітеті Лерида в Каталонії, щоб арештувати Пабло Хазеля, який забарикадувався там і якого звинуватили в прославлянні тероризму та образі короля.
Хазелу присудили дев'ятимісячний тюремний термін за прославляння тероризму і наклеп на корону і державні установи через твіти і тексти його пісень з нападками на монархію і поліцію.
Він мав відправитися за ґрати минулого тижня, але не зробив цього.
Більш як 200 діячів, зокрема кінорежисер Педро Альмодовар і голлівудська зірка Хав'єр Бардем, підписали петицію проти тюремного ув'язнення репера.
Фото: Marta Perez / EPA