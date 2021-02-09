В Іспанії стартував судовий процес проти популярної партії за звинуваченнями у корупції

В Іспанії розпочалося судове провадження проти Народної партії за звинуваченнями у корупції - процес розпочався лише за шість днів до регіональних парламентських виборів у Каталонії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DPA.

Головний підсудний, колишній скарбник Народної партії Луїс Барсенас, який вже відбуває 29-річний термін у в'язниці, пообіцяв зробити подальші "вибухові" заяви щодо нелегальних джерел фінансування партії.

Іспанські судді вже встановили на попередньому судовому засіданні, що партія протягом десятиліть отримувала незадекларовані пожертви, а замість цього забезпечувала підприємцям державні контракти.

За це партію оштрафували, а Барсенаса та інших політиків та підприємців засудили до різних термінів ув'язнення.

Зараз Барсенас заявляє, що розкриє нові деталі незаконного фінансування партії, що, на його думку, відбувалося з відома колишнього лідера партії та голови уряду Іспанії Маріано Рахоя.

Рахой, своєю чергою, заперечує ці звинувачення та виступатиме на суді як свідок.

Судовий розгляд відбувається у незручний час для найбільшої опозиційної сили Іспанії, що утримувала владу в країні до 2018 року.

Соціологічні опитування свідчать, що Народна партія ризикує програти правій популістській партії Vox на виборах у Каталонії наступної неділі.

Як повідомлялось, Каталонія обиратиме регіональний парламент 14 лютого після того, як суд скасував план місцевого уряду щодо перенесення голосування на травень.