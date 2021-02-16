В Іспанії поліція штурмувала університет, щоб арештувати репера

Поліція штурмувала університет у муніципалітеті Лерида в Каталонії, щоб арештувати репера, який забарикадувався там, звинуваченого в прославлянні тероризму та образі короля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Репера відвезли до найближчої в'язниці Понент, де він почне відбувати покарання.

Напередодні іспанський репер Пабло Хазель забарикадувався в університеті Лерида, щоб уникнути тюремного ув'язнення.

Хазелу присудили дев'ятимісячний тюремний термін за прославляння тероризму і наклеп на корону і державні установи через твіти і тексти його пісень з нападками на монархію і поліцію.

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Він мав відправитися за ґрати минулого тижня, але не зробив цього.

Більш як 200 діячів, зокрема кінорежисер Педро Альмодовар і голлівудська зірка Хав'єр Бардем, підписали петицію проти тюремного ув'язнення репера.

Фото: ACN