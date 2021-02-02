Американського репера Silento затримали за підозрою у вбивстві кузена

Американського репера Silento затримали за підозрою в убивстві двоюрідного брата.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Поліція округу Декалб, штат Джорджія, підтвердила, що 23-річного репера, чиє справжнє ім’я Рікі Хоук, затримали 1 лютого у зв'язку з убивством його двоюрідного брата Фредеріка Рукса.

За інформацією ЗМІ, тіло 34-річної жертви з вогнепальними ранами на обличчі та нозі знайшли 21 січня у передмісті Джорджії.

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Репер Silento став відомий на весь світ у 2015 році завдяки своєму хіту Watch Me (Whip/Nae Nae). Кліп зібрав у Ютубі понад 1,7 мільярда переглядів.

За даними ЗМІ, репера двічі затримували у 2020 році - за інцидент, пов'язаний із сокирою, та за порушення правил дорожнього руху.

Фото: Getty Images