У США заарештували ще одного репера за зберігання зброї

Прокуратура штату Нью-Джерсі висунула обвинувачення реперу A Boogie Wit Da Hoodie за незаконне зберігання зброї та наркотиків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Правоохоронці затримали 25-річного репера, чиє справжнє ім’я Артіст Джуліус Дюбоус, разом із його охоронцем. Наразі вони знаходяться під вартою.

Прокурори заявили, що під час обшуку у будинку A Boogie Wit Da Hoodie у місті Демарест в штаті Нью-Джерсі були знайдені чотири пістолети, набої, марихуана та гашиш.

Альбом цього музиканта під назвою Hoodie SZN у 2018 році ще очолював американські хітпаради.

Як повідомлялося, у листопаді цього року прокуратура штату Флорида висунула обвинувачення американському реперу Lil Wayne у незаконному зберіганні зброї.

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Минулого тижня прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк висунула обвинувачення реперу Casanova у незаконному зберіганні зброї й продажу наркотиків.

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