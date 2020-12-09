У США заарештували ще одного репера за зберігання зброї
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
Правоохоронці затримали 25-річного репера, чиє справжнє ім’я Артіст Джуліус Дюбоус, разом із його охоронцем. Наразі вони знаходяться під вартою.
Прокурори заявили, що під час обшуку у будинку A Boogie Wit Da Hoodie у місті Демарест в штаті Нью-Джерсі були знайдені чотири пістолети, набої, марихуана та гашиш.
Альбом цього музиканта під назвою Hoodie SZN у 2018 році ще очолював американські хітпаради.
Як повідомлялося, у листопаді цього року прокуратура штату Флорида висунула обвинувачення американському реперу Lil Wayne у незаконному зберіганні зброї.
Минулого тижня прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк висунула обвинувачення реперу Casanova у незаконному зберіганні зброї й продажу наркотиків.
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