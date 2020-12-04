Зброя, наркотики й членство у банді: реперу Casanova загрожує довічне

Прокуратура Південного округу штату Нью-Йорк висунула обвинувачення реперу Casanova у незаконному зберіганні зброї й продажу наркотиків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.

Згідно з судовими матеріалами, 34-репер Casanova (справжнє ім’я Касвелл Сініор), був членом банди, яка скоювала злочини у Нью-Йорку, включаючи вбивство 15-річного хлопця у вересні цього року.

Репер здався поліції, але не визнає своєї провини. Нині він перебуває під вартою.

За даними прокурорів, йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Як повідомляв Укрінформ, у листопаді прокуратура штату Флорида висунула обвинувачення американському реперу Lil Wayne у незаконному зберіганні зброї.

Фото: Instagram Casanova