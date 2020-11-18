Реперу Lil Wayne висунули звинувачення у незаконному зберіганні зброї

Прокуратура штату Флорида висунула звинувачення американському реперу Lil Wayne за незаконне зберігання зброї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Згідно з текстом підозри, правоохоронці виявили 23 грудня минулого року під час обшуку приватного літака у Маямі у 38-річного репера, чиє справжнє ім’я Двейн Майкл Картер-молодший, золотий пістолет і набої. На той час музикант уже мав судимість і не мав права на зберігання зброї.

За словами самого репера, пістолет він отримав як подарунок на День батька.

ЗМІ повідомляли, що у Lil Wayne під час обшуку також були знайдені наркотики у багажі, проте прокурори не висували підозр із цього епізоду.

Перше судове слухання відбудеться 11 грудня у суді Маямі. Реперу загрожує 10 років позбавлення волі в разі визнання його винним.

Зазначається, що понад десять років тому Двейн Майкл Картер-молодший вже відсидів у в’язниці Нью-Йорка 8 місяців за схожими звинуваченнями.