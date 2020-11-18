Фаррелл Вільямс представив ґендерно-нейтральні креми для обличчя

Фаррелл Вільямс представив ґендерно-нейтральні креми для обличчя

Укрінформ
Американський співак й бізнесмен Фаррелл Вільямс представив ґендерно-нейтральну косметику для догляду за шкірою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

До продукції мейкапу «Humanrace» (Людський рід) входять порошковий засіб для очищення шкіри, пілінг-гель екстракта лотоса та зволожуючий крем.

На сайті продажу зазначається, що продукція доступна «для кожної людини».

За словами Вільямса, він хоче «демократизувати досвід оздоровлення».

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Зазначається, що протягом останніх років індустрія краси охопила інклюзивність. Такі бренди як Asos, об’єднують свої секції догляду за чоловіками та жінками в секції обличчя та тіло.

47-річний Фаррелл Вільямс є американським співаком, репером, продюсером, музикантом і дизайнером одягу.

Як повідомляв Укрінформ, за останні роки в Україні народилися національні бренди високої парфумерії.

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