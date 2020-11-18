Фаррелл Вільямс представив ґендерно-нейтральні креми для обличчя

Американський співак й бізнесмен Фаррелл Вільямс представив ґендерно-нейтральну косметику для догляду за шкірою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

До продукції мейкапу «Humanrace» (Людський рід) входять порошковий засіб для очищення шкіри, пілінг-гель екстракта лотоса та зволожуючий крем.

На сайті продажу зазначається, що продукція доступна «для кожної людини».

За словами Вільямса, він хоче «демократизувати досвід оздоровлення».

Зазначається, що протягом останніх років індустрія краси охопила інклюзивність. Такі бренди як Asos, об’єднують свої секції догляду за чоловіками та жінками в секції обличчя та тіло.

47-річний Фаррелл Вільямс є американським співаком, репером, продюсером, музикантом і дизайнером одягу.

Як повідомляв Укрінформ, за останні роки в Україні народилися національні бренди високої парфумерії.