У США застрелили відомого репера Lil Marlo

На дорозі в американському місті Атланта, штат Джорджія, застрелили 30-річного репера Lil Marlo.

Про це повідомляє TMZ із посиланням на місцеву поліцію.

«Репер Lil Marlo був застрелений на вихідних в Атланті», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, до чергового у суботу пізно вночі надійшов виклик про ДТП у центрі Атланти. На місці аварії поліцейські знайшли тіло Lil Marlo.

Наразі встановлюються всі обставини інциденту.

За попередньою інформацією слідчих, репера застрелили, коли він керував автомобілем, також слідство вважає, що співак став мішенню не випадково.

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Зазначається, що у 30-річного американського репера Lil Marlo (справжнє ім’я Рудольф Джонсон) залишилися дружина та двоє дітей.

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