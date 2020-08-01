Дружина репера Картрайта не визнала вину у вбивстві чоловіка

Дружина репера Енді Картрайта Марина Кохал не визнала вину у вбивстві чоловіка.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Інтерфаксу адвокат Ірина Скурту.

"Вину свою вона не визнає. Вважаємо, що звинувачення взагалі не обґрунтоване, оскільки поки що незрозуміла причина смерті і, взагалі, чи була подія злочину", - сказала вона.

Адвокат уточнила, що результати експертизи останків Картрайта будуть готові попередньо через один-два місяці.

Крім того, в день звернення до поліції обвинувачену возили на наркологічний огляд. "З його результатами ми не ознайомлені. Марина запевняє, що нічого не вживала", - сказала Скурту.

Вона додала, що на тілі Кохал немає видимих ​​слідів застосування насильства, які говорили б про сварку між подружжям.

Наразі має розпочатися суд з обрання щодо Кохал запобіжного заходу. Слідство має намір просити про арешт. Захист поки що не визначився з клопотанням. "У справі два адвокати. Ми хочемо для початку познайомитися з матеріалами і будемо приймати рішення тільки після цього, колегіально", - пояснила Скурту.

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30 липня, наступного дня після виявлення в квартирі в центрі Петербурга розчленованого тіла 30-річного репера було порушено кримінальну справу про вбивство. Кохал розповіла, що артист помер імовірно 25 липня від передозування наркотиків, а вона нібито розчленувала тіло і шукала спосіб його сховати, щоб оголосити таким, що зник безвісти.

Слідство вважає, що між подружжям стався конфлікт, і Кохал вбила репера, після того розчленувала тіло для приховування злочину.

Як повідомляв Укрінформ, Енді Картрайт - репер з України, народився в Ніжині, відомий участю в російському Versus Battle. Останнім часом проживав у Санкт-Петербурзі. Перший альбом випустив у 2012 році. Справжнє ім'я виконавця - Олександр Юшко.