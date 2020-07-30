У Петербурзі помер репер українського походження Енді Картрайт

У Петербурзі помер репер українського походження, учасник Versus Battle Енді Картрайт, справжнє ім'я - Олександр Юшко.

Про це повідомляє «Фонтанка».

«Кілька днів у квартирі на Невському проспекті пролежали розчленовані останки учасника Versus Battle Енді Картрайта. За попередньою версією, він помер від передозування, а дружина не хотіла його безславної смерті», - йдеться у повідомленні.

За даними видання, напередодні, 29 липня, в поліцію зателефонував адвокат дружини загиблого репера. Він передав версію, розказану йому 36-річною мешканкою Петербурга - чотири дні тому її чоловік помер від передозування, вона хотіла сховати тіло, розчленувала його. Причину свого вчинку жінка пояснила тим, що не хотіла для чоловіка безславної смерті від передозування і тому вирішила, що він «просто зникне». Однак вона не змогла придумати, як бути далі.

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У квартирі на Невському, 134, дійсно були знайдені останки: п'ять пакетів з частинами тіла лежали в холодильнику. Жінку затримали, питання про порушення кримінальної справи ще не вирішене. З квартири вилучили ніж, молоток, ножівку, таз і кухонну дошку.

Versus Battle - це поєдинок між двома виконавцями-учасниками (реперами або МС). На сайті Versus Battle повідомляється така інформація про Енді Картрайта - народився в Ніжині (Україна), національність: українець. «Енді Картрайт - відомий український андеграунд реп-виконавець, яскравий учасник Versus Battle. Досить технічний, відрізняється своєрідною подачею, а в його текстах нерідко можна зустріти складні рими і яскраві метафори »

Справжнє ім'я виконавця - Олександр Юшко.