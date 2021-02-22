У Барселоні - нові заворушення через арешт репера

У ніч проти понеділка, 22 лютого, в іспанській Барселоні знову відбулися заворушення й зіткнення між протестувальниками та поліцією через арешт репера Пабло Хазеля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що протестувальники кидали у поліцейських пляшки, каміння і сміттєві контейнери.

За інформацією поліції, п'ятеро людей заарештовані за пограбування магазинів, а поліцейський зазнав поранення.

Кількість учасників заворушень становила до 1 тисячі.

Протести у Барселоні тривають шостий день поспіль. За даними міської ради, збитки від погромів та підпалів становлять уже 900 тисяч євро.

Іспанська поліція застосовувала проти демонстрантів сльозогінний газ та гумові кулі. Окрім Каталонії сутички раніше відбувалися в столиці країни Мадриді та інших містах.

За час протестів понад 95 людей були заарештовані. Одна жінка втратила око під час сутичок у Барселоні.

Як повідомляв Укрінформ, в Іспанії тисячі людей вийшли на акції протесту 16 лютого проти затримання каталонського репера Пабло Хазеля. Його звинувачують у прославлянні тероризму та зневазі до короля.

Хазеля присудили 9 місяців ув'язнення.

Фото: theguardian.com