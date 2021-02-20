Пляшки, каміння, сутички: іспанці четвертий день протестують через арешт репера

У кількох іспанських містах ввечері у п'ятницю відбулися зіткнення між поліцією і протестувальниками, які виступають проти ув'язнення каталонського репера Пабло Хазела.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Заворушення тривали вже четвертий вечір поспіль. Протестувальники кидали каміння і пляшки в поліцейських та в громадян, які не підтримували дії мітингувальників.

Зокрема, у Барселоні під час заворушень постраждали два банки і кілька підприємств. Зіткнення з поліцією відбулися й у місті Жирона на півночі Каталонії.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив насильство під час протестів.

"Демократія захищає свободу слова, навіть висловлення найжахливіших, абсурдних думок, але демократія ніколи не захищає насильство", - заявив він.

Упродовж останніх трьох днів іспанська поліція застосовувала проти демонстрантів сльозогінний газ та гумові кулі. Окрім Каталонії сутички відбувалися в столиці країни Мадриді та інших містах.

Місцеві чиновники заявили, що у п'ятницю в Барселоні заарештовано трьох людей. Загалом близько 60 осіб були заарештовані у Каталонії протягом кількох днів протестів.

Як повідомляв Укрінформ, у середу тисячі людей вийшли на акції протесту в іспанських містах Мадриді та Барселоні проти затримання каталонського репера Пабло Хазела. Його звинувачують у прославлянні тероризму та зневазі до короля.

Хазелу присудили дев'ять місяців ув'язнення.

Фото: H.Bilbao/EUROPA PRESS/dpa