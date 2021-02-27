Польща запровадила перевірку COVID-тестів на кордонах Чехії та Словаччини

Від суботи, 27 лютого, Польща запровадила на кордоні з Чехією та Словаччиною, де зберігається складна епідемічна ситуація, обов’язок пред’явлення тестів на коронавірус.

У разі відсутності довідки про негативний тест на коронавірус, зроблений за 48 годин до перетину кордону, така особа направлятиметься на примусовий карантин, передає кореспондент Укрінформу.

Ця вимога діятиме найближчі два тижні.

У світлі початку третьої хвилі пандемії коронавірусу уряд Польщі продовжив карантинні обмеження, а також запровадив повний локдаун у Вармінсько-Мазурському воєводстві (північний схід Польщі), де спостерігається критично високий рівень зараження. Зокрема, у цьому воєводстві від суботи відновлено дистанційне навчання учнів початкових класів, призупинено роботу торговельних центрів, театрів, кінотеатрів, музеїв, готелів, спортивних об’єктів, басейнів.

У Польщі від суботи можна носити лише медичні маски різного типу (щитки можна використовувати, але лише як додатковий засіб захисту). Водночас забороняється у громадських місцях прикривання носа і рота лише захисним щитком, хусткою чи шаликом.

За останню добу у Польщі зафіксовано 12 100 випадків інфікування коронавірусом, померли 303 особи.