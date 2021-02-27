У Помпеях знайшли візок для урочистих церемоній I століття

У Помпеях розкопали повністю збережений візок для урочистих релігійних церемоній I століття н.е.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Нещодавно під час розкопок на віллі ді Чивіта Джуліана в Помпеях була виявлена ​​незвичайна парадна карета, пофарбована в червоний колір і прикрашена декоративними елементами еротичного характеру. Карета, швидше за все, призначалася для святкувань культу Церери і Венери або, що більш імовірно, для аристократичних весільних церемоній.

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«Ми ніколи раніше не бачили нічого подібного в Італії. Це можна порівняти тільки з серією екіпажів, знайдених 15 років тому в гробниці у Фракії, на півночі Греції, на кордоні з Болгарією », - сказала Массімо Осанна, науковий керівник розкопок.

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Як відомо, італійське місто Помпеї було повністю поховано під шаром лави і попелу під час виверження Везувію в 79 році н.е. Вперше його виявили в 1592 році.

Фото: ANSA