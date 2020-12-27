У Помпеях знайшли античний кіоск із вуличною їжею

Археологи віднайшли у Помпеях руїни античного магазину, який продавав готову їжу та напої.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.

“Сліди їжі віком майже 2 тисячі років були знайдені у деяких глибоких глиняних посудинах, які містили гарячі страви, що опускалися продавцем на прилавок із круглими отворами. Передня частина прилавку була прикрашена яскравими кольоровими фресками, деякі з яких зображували тварин, з яких були виготовлені страви, приміром, курей й двох качок, підвішених за лапи”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що знахідку було віднайдено у ще не відкритій для відвідувачів зоні археологічного парку Помпей.

“Археологи також знайшли прикрашений бронзовий келих, який називається патера, керамічний посуд, в якому готували печені й супи, а також винні фляги й амфори”, - зауважує Reuters.

Хоча руїни подібних магазинів знаходили на території колишньої Римської імперії й раніше, вперше його виявили у майже повністю збереженому стані.

Нагадаємо: у місті Помпеї, розташованому за 23 км від Неаполя, в 1 ст. до нашої ери проживало близько 13 000 людей, коли виверження вулкану поховало його під попелом, камінням і пилом. Пам’ятка входить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО.

Фото: Pompeii Archaeological Park