Російські дипломати поверталися з КНДР дрезиною

Вісім співробітників російського посольства в КНДР і члени їх сімей перетнули північнокорейсько-російський кордон несамохідною дрезиною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Телеграм-каналі МЗС РФ.

"Єдиним чоловіком маленького загону і головним" двигуном "несамохідної дрезини цього разу був третій секретар Посольства Владислав Сорокін ... Більше кілометра довелося штовхати всю цю конструкцію залізницею", - йдеться в повідомленні.

Кордони КНДР закрито вже понад рік, пасажирське сполучення припинено, тому російським дипломатам довелося діставатися кордону "довгим і тяжким шляхом". "Спочатку 32 години потягом, потім ще дві години автобусом до кордону і, нарешті, найбільш відповідальний відрізок маршруту - піший перехід на російську сторону. Для цього треба завчасно виготовити візок, поставити його на рейки, розмістити на ньому речі, посадити дітей - і в путь ", - пояснює МЗС РФ.

Повідомляється, що на кордоні співробітників посольства пересадили в автобус, який довіз їх до аеропорту Владивостока, звідки вони вилетіли до Москви.

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Північна Корея припинила транспортне сполучення з усіма країнами через коронавірус на початку минулого року. У жовтні лідер КНДР Кім Чен Ин стверджував, що в країні немає жодного випадку захворювання на COVID-19.

З початку пандемії з КНДР поїхала більшість іноземних дипломатів, у тому числі російських. Решта мали дотримуватися жорстких обмежень - їм не можна виїжджати за межі Пхеньяна, відвідувати громадські місця і користуватися громадським транспортом.

Фото: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY/FACEBOOK