Хакери з КНДР атакували сервери Pfizer

Хакери з Північної Кореї намагалися зламати сервери фармацевтичної компанії Pfizer, щоб отримати інформацію про вакцину від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили в Національному агентстві розвідки (NIS) Південної Кореї, передає Укрінформ із посиланням на Mirror.

Водночас не уточнюється, чи була спроба успішною та яка саме інформація могла стати відомою хакерам.

На думку експертів, якби спроба все ж таки була успішною, режим Кім Чен Ина спробував би продати інформацію, а не використовувати її для розробки власної вакцини від COVID-19.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року кібератаці піддалося Європейське агентство з лікарських засобів, в результаті чого деякі документи щодо вакцини проти COVID-19 компаній Pfizer і BioNTech потрапили до хакерів.

На даний момент в КНДР офіційно не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусною інфекцією, однак аналітики вважають це малоймовірним.