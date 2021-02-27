Опозиція в Грузії заявила про початок «безстрокових протестів»

Опозиція в Грузії заявила, що починає «безстрокові протести» задля звільнення ув’язненого діяча, лідера найбільшої опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніки Мелії та з вимогою позачергових парламентських виборів.

Про це передає Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

Після демонстрації протягом дня центром столиці Грузії Тбілісі, яку назвали «Маршем свободи», опозиційні активісти встановили на ніч намети біля будівлі парламенту в центрі міста.

Один намет поставили було й на проїзній частині проспекту Руставелі, однієї з головних вулиць міста, але на вимогу поліції перенесли на хідник.

На ніч на місці протесту залишається кількадесят людей, більш масові акції опозиція планує вже на наступний тиждень.

Фото: RFE/RL