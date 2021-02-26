У Тбілісі тисячі людей вийшли на «Марш свободи»

У Тбілісі опозиційні партії та їхні прихильники проводять «Марш за свободу» - кілька тисяч людей направляються до парламенту Грузії. Рух у центрі столиці Грузії паралізовано.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформаційне агентство Новини-Грузія.

Серед головних вимог протестувальників - звільнення голови «Єдиного національного руху» Ніканора Мелії й призначення нових парламентських виборів.

Лідери опозиції та їхні прихильники почали збиратися на різних локаціях у центрі міста після полудня, а о 13:00 за місцевим часом почали ходу. Колони протестувальників розтягнулися на три-чотири кілометри. Демонстранти скандують «Свободу політв'язням», «Хай живе Грузія», «Ніка».

В руках у протестувальників - прапори Грузії, ЄС, США та України, повітряні кулі та транспаранти.

Рух у центрі Тбілісі паралізовано. Поліція заздалегідь перекрила вулиці в районі парламенту. Заходи безпеки у будівлі законодавчого органу посилені. У дворі парламенту з ранку були помічені пожежні машини і «швидкі».

Як очікується, біля парламента опозиція оголосить план дій.

Раніше опозиція заявила, що сьогоднішня акція стане початком безстрокових протестів, мітинги не припиняться до призначення дострокових виборів і звільнення всіх політв'язнів. При цьому політики обіцяють використати всі законні методи: ставити намети, пікетувати будівлі і влаштовувати «коридори ганьби» для представників влади.

У той же час у Генеральній прокуратурі Грузії заявили про готовність змінити запобіжний захід стосовно Мелії.

«Перебування Ніканора Мелії в ув'язненні ніколи не було самоціллю прокуратури. Відповідно, якщо сторона захисту виконає умову виплати застави, призначеної рішенням суду від 3 листопада 2020 року, то сторона обвинувачення висловлює готовність звернутися до Тбіліського міського суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Ніканору Мелії з тюремного ув'язнення на виплату застави», - заявив представник прокуратури Аміран Гуліашвілі.

Зазначається, що сума застави становить 40 тисяч ларі (близько 12,5 тисячі доларів).

Як повідомляв Укрінформ, голова грузинської опозиційної партії «Єдиний національний рух» (ЄНР) Ніканор Мелія затриманий 23 лютого у своєму офісі у Тбілісі. При затриманні поліція використовувала спецзасоби, в тому числі перцевий газ. Постраждали кілька прихильників опозиції.

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Ніка Мелія, який став головою ЄНР в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві груповими насильницькими діями, а також участі в них - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, відомих як «ніч Гаврилова».

17 лютого Тбіліський міський суд задовольнив клопотання Генпрокуратури і змінив запобіжний захід стосовно Мелії з застави на арешт.

Міжнародні партнери Грузії засудили штурм офісу ЄНР і затримання її лідера. Практично всі міжнародні організації та західні партнери Грузії закликали владу і опозицію до діалогу.

Обидві сторони висловлюють готовність сісти за стіл переговорів, однак досі цього не сталося.

Фото: Vladimir Umikashvili/Новини-Грузія