Першу дозу COVID-вакцини отримали понад 19 мільйонів британців

В Об’єднаному Королівстві першу дозу коронавірусної вакцини отримали вже понад 19 мільйонів осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Так, загальне число перших доз сягнуло 19 177 555 - збільшення на 485 720. Також 736 037 людей вже отримали другу дозу вакцини – у порівнянні з попереднім днем це більше на 35 319.

Зазначається, що це найвищий приріст других доз та найвищий приріст перших доз цього тижня.

Раніше Спільний комітет з вакцинації та імунізації (JCVI) оголосив, що наступна фаза щеплень проти COVID і далі надаватиме пріоритет людям за віком, а не за їх професією.

Люди віком 40-49 років стануть наступними в черзі, хто отримає вакцину після охоплення всіх вразливих груп та людей старше 50 років, заявив уряд.

Тим часом Британія повідомила про ще 345 випадків смерті від коронавірусу та про 8 523 нові випадки.

Напередодні було зафіксовано 9 985 нових випадків коронавірусу та 323 смертельні випадки. Минулої п’ятниці були зафіксовані вищі цифри - 12 027 та 533 відповідно.

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Загалом із початку пандемії в Британії виявлено 4,1 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 122,4 тисячі летальних.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 113 696 122 випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 522 030 летальних, одужали 89 247 525 осіб.