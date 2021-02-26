Держдеп засудив релігійні утиски «Свідків Єгови» в Росії

Держдепартамент США висловив офіційну стурбованість з приводу утисків та переслідувань владою Росії громадян на релігійній основі.

Текст відповідної заяви оприлюднено на сайті зовнішньополітичного відомства США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Нас турбують повідомлення про те, що російський суд засудив Валентину Барановську та її сина Романа Барановського до двох і шести років колонії відповідно - через те, що вони належали до віросповідання «Свідків Єгови», - йдеться в заяві від імені речника Держдепу.

Наголошується, що такий вирок для 69-річної жінки, яка перенесла інсульт, є особливо жорстоким.

У Держдепартаменті констатують, що ця релігійна організація вже не вперше зазнає переслідувань у Росії. Тож США закликали РФ скасувати заборону «Свідків Єгови» та «поважати право всіх людей на свободу думок, совісті, релігії чи переконань».

Як повідомлялося, у 2017 році верховний суд Росії визначив «Свідків Єгови» «екстремістською» організацією. Відтоді у в'язницях опинилися 52 її представники.