Експерт розповів про переслідування вірян УПЦ, мусульман та «Свідків Єгови» в окупованому Криму

За рік в окупованому Криму кількість сфабрикованих російськими силовиками «справ» щодо мусульман збільшилася до 70, посилилося переслідування «Свідків Єгови» і витіснення з півострова Української православної церкви.

Про це експерт Олександр Сєдов розповів на організованій ОБСЄ Додатковій нараді з людського виміру, повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Кримської правозахисної групи.

«З жовтня 2019 року кількість мусульман, позбавлених волі за сфабрикованими справами, збільшилася на 14 осіб і досягла 70. Під репресії підпадають у першу чергу люди небайдужі, і ті, хто активно виступає проти подібних переслідувань. Крім безпосереднього позбавлення волі застосовується і каральна психіатрія у вигляді примусового поміщення до психіатричних лікарень. Єдиним звинуваченням, висунутим російською владою мусульманам, є бесіди на релігійні теми», - повідомив Сєдов.

Як зазначив експерт, щодо вже позбавлених волі за такими звинуваченнями виносяться вироки у вигляді позбавлення волі на строки, що сягають 19 років.

Тільки з жовтня 2019 року винесено 16 вироків щодо кримських мусульман, позбавлених волі на тривалі строки.

Крім того, зазначив Сєдов, на новий рівень вийшло переслідування «Свідків Єгови» у Криму, яких звинувачують в екстремізмі тільки тому, що ця релігійна організація в РФ вважається екстремістською.

«Якщо раніше щодо «Свідків Єгови» порушувалися кримінальні справи, і вони на період слідства перебували під підпискою про невиїзд, то у 2020 році їх позбавляють волі одразу після пред'явлення звинувачення», - повідомив експерт.

За його даними, в жовтні чотири представники «Свідків Єгови» були відправлені в СІЗО. Всього у 2020 році у Криму позбавлені свободи шість «Свідків Єгови» і ще двоє чекають вироку.

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Сєдов розповів також про відмову реєстрації у Криму Православної церкви України і позбавлення храмів вірян УПЦ.

«У підконтрольних російській владі медіа церкву називають «раскольничьей» і нелегітимною, оскільки вона не підкоряється Російській православній церкві», - зазначив експерт.

Кримська правозахисна група також зафіксувала понад сто незаконно винесених рішень «за місіонерську діяльність» у Криму, за якими винесено штрафів на суму не менше 1340500 рублів (487720 грн).

Сєдов закликав учасників наради розробити ефективний механізм тиску на країни, де систематично порушуються права людини й міжнародне право.

«Крим - окупована територія України, тому застосування норм російського права у Криму для переслідування релігійних організацій порушує не тільки права людини, а й міжнародне гуманітарне право», - резюмував експерт КПГ.