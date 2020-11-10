Прокуратура АРК оголосила підозри трьом учасникам «Самооборони Криму»

Прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомила про підозру трьом учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Криму».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

«Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополя повідомила про підозру трьом учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Криму» за ч. 2 ст. 260 КК України. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років», - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування встановило, що один із підозрюваних, починаючи з лютого 2014 року, був учасником НЗФ «Самооборона Криму».

Зокрема, під час мітингу на підтримку територіальної цілісності України 26 лютого 2014 року, разом з іншими «самооборонівцями», цей чоловік брав участь у затриманні проукраїнських активістів, а також захопленні будівлі ВР АРК, здійснював блокування та захоплення адмінбудівель у Сімферополі.

За інформацією правоохоронців, цей чоловік був пізніше нагороджений представниками окупаційної адміністрації медалями «За возвращение Крыма» та «За защиту Крыма».

Як уточнюється, ще двоє підозрюваних, українців, упродовж лютого-березня 2014 року здійснювали «контрольно-пропускний режим» на незаконно створеному блок-пості при в’їзді до Джанкоя АРК.

У відомстві зазначають, що підозрювані, погрожуючи застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї, здійснювали перевірки документів осіб та обшукували транспортні засоби, а також брали участь у затриманні українських громадян на території півострова.

Наразі цих трьох «самооборонівців» оголошено в розшук.

Як повідомляв Укрінформ, «Самооборона Криму» - незаконне збройне формування, яке з'явилося напередодні незаконної анексії півострова і допомагало російської окупації.

11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю "парламент" півострову "узаконив" цю організацію, прийнявши відповідний закон.