Прокуратура АРК цьогоріч оголосила підозри 40 учасникам «Самооборони Криму»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба прокуратури.
«Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та міста Севастополя з початку 2020 року повідомлено про підозру 40 учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Криму», які у 2014 році сприяли окупації півострова Крим», - уточнюється у повідомленні.
«Самооборонівцям» було повідомлено про підозри за ознаками злочину, передбаченого ст. 260 ККУ (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їх діяльності).
Загалом прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ідентифікувала та встановила повні анкетні дані понад 1300 осіб, які брали участь у діяльності цього формування, з них 237 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 ККУ.
Як повідомлялося, «Самооборона Криму» - незаконне збройне формування, яке з'явилося напередодні окупації півострова.
11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю «парламент» півострова «узаконив» цю організацію, ухваливши відповідний закон.