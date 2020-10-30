Прокуратура АРК цьогоріч оголосила підозри 40 учасникам «Самооборони Криму»

Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та м. Севастополя цього року повідомлено підозру 40 учасникам НЗФ «Самооборона Криму».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба прокуратури.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та міста Севастополя з початку 2020 року повідомлено про підозру 40 учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Криму», які у 2014 році сприяли окупації півострова Крим», - уточнюється у повідомленні.

«Самооборонівцям» було повідомлено про підозри за ознаками злочину, передбаченого ст. 260 ККУ (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань або участь у їх діяльності).

Загалом прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ідентифікувала та встановила повні анкетні дані понад 1300 осіб, які брали участь у діяльності цього формування, з них 237 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 ККУ.

Як повідомлялося, «Самооборона Криму» - незаконне збройне формування, яке з'явилося напередодні окупації півострова.

11 червня 2014 року підконтрольний Кремлю «парламент» півострова «узаконив» цю організацію, ухваливши відповідний закон.