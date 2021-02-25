У Нью-Йорку поширився новий штам коронавірусу

Дві групи дослідників виявили поширення у Нью-Йорку нового штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

Як зазначається, науковці стурбовані, що мутація вірусу може послабити ефективність існуючих вакцин.

Новий штам коронавірусу отримав назву B.1.526, він вперше з’явився у місті в листопаді. До середини лютого на нього припадало приблизно 27% серед зареєстрованих у місті випадків захворювання.

Вважається, що штам B.1.526 містить мутацію E484K, завдяки якій нові штами коронавірусу уникають імунної відповіді організму. "Це не особливо радісна новина. Але просто знати про це вже добре, бо тоді ми можемо щось з цим зробити" - сказав імунолог з Рокфеллерівського університету Мішель Нуссенцвайг.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу.

Дані клінічних випробувань вакцин від компаній Novavax Inc та Johnson & Johnson засвідчили, що зафіксований у Південній Африці новий штам коронавірусу стійкіший до антитіл, які містять вакцини.

Загалом з початку пандемії у світі підтверджено 113 100 859 випадків коронавірусу, зокрема 2 508 925 летальних. Від хвороби вже одужали 88 722 537 осіб.

Фото: АА