Moderna випробовує вакцину проти «південноафриканського» COVID-штаму

Американська компанія Moderna розробила оновлену вакцину проти південноафриканського штаму коронавірусу й уже відправила її на клінічні випробування до Національного інституту охорони здоров'я США.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві на сайті компанії.

Хоча в Moderna заявляли, що їх раніше розроблена вакцина захищає від усіх відомих штамів коронавірусу, наразі з'ясувалося, що вона дещо менше захищає від південноафриканського штаму.

Дослідники вивчатимуть ефективність оновленого препарату для ревакцинації людей, які раніше вже отримали щеплення проти коронавірусу, а також для вакцинації тих, хто не хворів на COVID-19 та не робив щеплення.

Moderna оцінюватиме ефективність трьох варіантів бустерних щеплень (тобто повторних щеплень). Перший варіант — будуть застосовувати другу дозу нової вакцини в меншій дозі (50 мкг). Другий — застосування мультивалентного препарату mRNA-1273.211, який поєднує попередню вакцину і нову розробку проти південноафриканського штаму, — в дозі 50 мкг і нижче. Третій — застосування нової вакцини для третього щеплення у дозі 50 мкг.

Згідно з чинним протоколом застосування вакцини, потрібно вводити дві дози по 100 мкг.

Випробування оновленої вакцини мають розпочатися найближчими тижнями. Наразі невідомо, коли препарат можна буде масово використовувати.

Вакцина від компанії Moderna стала другою у світі, яка після завершення трьох етапів клінічних досліджень показала високу ефективність у запобіганні зараженню коронавірусом. Її дозволено використовувати для щеплень у багатьох країнах.

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