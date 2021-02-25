У Білорусі побачили «ознаки екстремізму» в книзі про Донбас

Мінська обласна експертна комісія з оцінки інформаційних продуктів знайшла «ознаки екстремізму» в книзі «Білоруський Донбас», в якій розповідається про білорусів, які брали участь у російсько-українському конфлікті на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє reform.by.

За словами журналіста й автора книги Ігоря Ілляша, про висновки комісії стало відомо з протоколу, який було складено на журналіста Романа Васюковича. У грудні 2020 року Васюкович повертався з Києва до Мінська з відрядження. Співробітники митниці відправили його на посилений огляд, у ході якого було конфісковано ноутбук і два примірника книги «Білоруський Донбас». Вилучене направили на експертизу на екстремізм.

Читайте також: Дует з України написав пісню на підтримку білорусів і бійців на Донбасі

Пізніше ноутбук йому повернули, а за перевезення книг на журналіста склали протокол за ч.1 ст. 17.11 КоАП (розповсюдження, виготовлення, зберігання, перевезення інформаційної продукції, що містить заклики до екстремістської діяльності або пропагує таку діяльність).

Інший співавтор книги Катерина Андрєєва зараз перебуває за ґратами. Її засудили до двох років у колонії за стрім акції протесту у Білорусі.

Як повідомлялося, в книзі «Білоруський Донбас» розповідається про білорусів, які брали участь у російсько-українському конфлікті на Донбасі як з боку України, так і з боку Росії. Минулого тижня в українському посольстві в Мінську пройшла її презентація, в якій також взяли участь посол України в Білорусі Ігор Кизим і тимчасова повірена у справах Литви Асте Андріяускене.

Фото: Ігор Ілляш/Facebook