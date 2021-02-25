Facebook інвестує мільярд доларів у ЗМІ

Американська компанія Facebook планує вкласти 1 мільярд доларів США впродовж трьох років на підтримку видавців після конфлікту з владою Австралії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

«З 2018 року ми інвестували 600 мільйонів доларів США на підтримку індустрії новин і плануємо вкласти ще щонайменше 1 мільярд упродовж наступних трьох років», – зазначив віцепрезидент з глобальних зв'язків компанії Нік Клегг.

У Facebook додали, що «більш ніж готові» співпрацювати з видавцями новин. «Ми визнаємо, що якісна журналістика лежить в основі функціонування відкритих суспільств», - додав Клегг.

Минулого місяця Facebook домовився про співпрацю з видавцями у Великій Британії, серед яких The Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group і Sky News.

У результаті новини ЗМІ потраплять у спеціальний розділ Facebook News у додатку соцмережі.

Як повідомляв Укрінформ, у соціальній мережі Facebook заявили, що відновлять можливість переглядати новинний контент для користувачів в Австралії «найближчими днями». Facebook заблокував новини для австралійців з 18 лютого у відповідь на запропонований урядом Австралії закон, за яким Facebook і Google платитимуть видавцям новин за контент.