Facebook відновить перегляд новинного контенту в Австралії

Соціальна мережа Facebook відновить можливість переглядати новинний контент для користувачів в Австралії «найближчими днями».

Як передає Укрінформ із посиланням на ВВС, про це заявив глава австралійського казначейства Джош Фріденберг.

Facebook заблокував новини для австралійців з минулого четверга, 18 лютого, у відповідь на запропонований урядом Австралії закон, за яким Facebook і Google платитимуть видавцям новин за контент.

За словами Фріденберга, в закон будуть внесені поправки.

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Уряд країни заявив, що нове законодавство спрямоване на встановлення «більш справедливого» процесу переговорів між технологічними гігантами і новинними компаніями з приводу цінності новинного контенту.